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30 Kas 2020 - 13:18- Ekonomi G: 30 Kas 2020 - 13:19

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 defterdarlık uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.

- Taşra teşkilatına uzman yardımcısı takviyesi

Bakanlığın internet sitesindeki bir diğer duyuruya göre de taşra teşkilatında (defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak.

Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

# defterdarlık uzman yardımcılığı, defterdarlık uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ankara

30 Kas 2020 - 13:18 AA Ankara- Ekonomi

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