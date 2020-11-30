Ankara'da bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Ankara'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda gümrük kaçağı 92 bin 20 makaron, 72 bin 918 muhtelif eşya, 7 bin 597 paket sigara, 647 puro, 254 kilogram kıyılmış tütün, 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki, 162 kaçak ve sahte ilaç ile tarihi eser niteliği taşıyan 16 obje ele geçirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.