Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla rap müzik yarışması düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Narko Yarışma Projesi" kapsamında, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ödüllü yarışmada, başvurular başladı.
Yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin Türk lirası verilecek.
Katılımcılar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvurabilecek, yarışmanın sonuçları 15 Haziran 2021'de açıklanacak.
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü ; 20.000 TL
İkincilik Ödülü ; 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü ; 5.000 TL
Grup halinde katılan yarışmacıların ödül alması durumunda sadece bir ödül verilir. Dereceye girenlere ayrıca sürpriz ödüller verilecektir.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.