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30 Kas 2020 - 20:59- Yaşam G: 30 Kas 2020 - 21:00

Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak

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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışma için 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvuru yapılabilecek
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla rap müzik yarışması düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Narko Yarışma Projesi" kapsamında, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ödüllü yarışmada, başvurular başladı.

Yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin Türk lirası verilecek.

Katılımcılar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvurabilecek, yarışmanın sonuçları 15 Haziran 2021'de açıklanacak.

 ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü ; 20.000 TL

İkincilik Ödülü ; 10.000 TL

Üçüncülük Ödülü ; 5.000 TL

Grup halinde katılan yarışmacıların ödül alması durumunda sadece bir ödül verilir. Dereceye girenlere ayrıca sürpriz ödüller verilecektir.
# Rap müzikle uyuşturucuyla mücadele çağrısı, başladı

30 Kas 2020 - 20:59 AA Ankara- Yaşam

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