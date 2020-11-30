MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı. "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.