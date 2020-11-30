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30 Kas 2020 - 22:41- Siyaset G: 30 Kas 2020 - 22:42

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Lütfi Kaşıkçı sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı. "Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
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30 Kas 2020 - 22:41 AA Hatay- Siyaset

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