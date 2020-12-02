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02 Ara 2020 - 16:34- Belediyeler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ankara'da Kırım Türkleri temsilcileriyle görüştü

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ankara&#39;daki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Kuleba, çalışma...
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ankara'daki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Kuleba, çalışma ziyareti için bulunduğu Ankara'da, Ukrayna Derneğinin ardından Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Dernek temsilcileriyle görüşen Kuleba, burada Kırım Sürgünü ile ilgili resimler gördüğünü belirterek "Bu çok hüzünlü ve bizi üzen bir olay, yine de bizi birleştiren tarihimizin sembolüdür." dedi.

Kuleba, Türkiye'de bulunan Kırım Tatar diasporası ve Dünya Kırım Tatar Kongresiyle çalışma yapabilecekleri 3 alan belirlediklerini ifade ederek bu alanlara ilişkin detaylara yer verdi.

Bu alanlardan ilkinin, "Ukrayna ve Kırım'la ilgili araştırmaların çoğaltılması" olduğunu belirten Kuleba,"Bu bağlamda Türkiye'de Ukrayna'yla ilgili bilimin gelişmesi, Ukrayna'da Türkoloji'nin gelişmesi kadar önemlidir." diye konuştu.

- Kırım Tatar Türklerini bir araya getirmek için "ortak iftar" fikri

Kuleba, dünya çapında Kırım Tatarlarının kimliğinin korunması ve iyileştirilmesinin ikinci alan olduğunu dile getirerek "Bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz. Kendisine önümüzdeki yıl ortak bir iftar düzenleme fikrini sunacağım. Böylece sizden de yardımınızı bekliyorum. Bu iftar sayesinde özellikle dünya üzerinde yaşayan Kırım Tatarlarını bir araya getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma yapabilecekleri bir diğer alanın da "Kırım'ın işgalden kurtarılması" konusu olduğunu belirten Kuleba, bu konuda ortaklaşa birçok şey yapabileceklerini söyledi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin de Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin büyük hız kazandığını ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Derneğin açılışının geçen yıl yapıldığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam olarak faaliyete geçiremediklerini dile getiren Şahin, süreç içerisinde çalışmaları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusundaki gayretleri en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.

02 Ara 2020 - 16:34 AA Ankara- Belediyeler

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