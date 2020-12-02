MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''Bilindiği üzere; Birleşmiş Milletler Kurulu’nun 1992 yılında aldığı kararla 3 Aralık günü “Dünya Engelliler Günü” olarak seçilmiştir. Engeli olan bireylerin kültürel ve sosyal açıdan yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra; sağlık, eğitim, ekonomi ve istihdam ile ilgili problemlerine dikkat çekmek, empati oluşturmak ve çözüm arayışlarına vesile olmak için bu özel gün, 28 yıldır bir farkındalık günü olarak kutlanmaktadır.

Toplumda sürekli bir arada yaşadığımız engellilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için yılın bir günü farkındalık oluşturmanın kâfi olması mümkün değildir. Yaşamı paylaştığımız özel insanların karşılaştığı sorunlara duyarlılık göstermek sorumluluk sahibi her bireyin asli görevidir.

Engelliliğin sadece doğuştan gelen bir sorun olmadığı; insanın yaşamının herhangi bir döneminde başına gelebilecek bir kaza veya vücut bütünlüğünde hasara yol açabilecek, organların işlev kaybına neden olabilecek bir hastalıkla sonradan da oluşabilecek bir durum olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple topluma karşı sorumluluğu olan herkes attığı her adımda engeli olan bireylerin yaşayabileceği zorlukları hesap edip; mesleki sorumluluğu varsa proje üretip bu projeleri hayata geçirmek ya da yetkili kişileri uyarmak üzere çaba gösterme sorumluluğunu üstlenmelidir.

Yaşanan sorunlar arasında öne çıkan erişilebilirlik ile ilgili güçlüklerinin ortadan kaldırılması, yaşam alanlarının her türlü engel grubunun dikkate alınarak düzenlenmesi, eğitim kurumları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların bu açıdan eksikliklerinin giderilerek revize edilmesi elzemdir.

Engellilerimize hizmet verecek, rehberlik edecek ve her şeyden önce eğitim verecek nitelikli kadroların yetiştirilmesi ve yeterli sayıda personelin istihdamı önem taşımaktadır.

Engeli olan çocuklarımızın akranlarıyla birlikte olduğu, sosyal dışlanmışlık duygusu yaşamadığı, yaşama aktif olarak dâhil olduğu ve gelecekte kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenebilecek güce sahip bireyler olarak yetişmeleri hepimizin sorumluluğudur.

Bu hedefin gerçekleşmesi; engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin işinin ehli olan, iyi yetişmiş eğitimcilerin istihdam edildiği engelsiz kurumlarda, nitelikli ve erişilebilir bir eğitim almalarıyla mümkün olacaktır.

Kovid 19 Virüsünün tüm dünya toplumlarının sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan zor günler yaşamasına neden olduğu bu süreçte engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar ele alınması gereken önemli bir husustur.

Rehabilitasyon hizmetlerinden ve eğitim imkânlarından yeterince yararlanamayan engelli çocuklarımıza; evlerinde profesyonel destek alamadan bu zor süreci atlatmaya çalışan her yaştan tüm engellilerimize ve ailelerine destek olabilmek için gereken duyarlılığı göstermek zorundayız.

Herhangi bir sebepten dolayı engellerle yaşamak zorunda kalan bireyleri görmezden gelmek, durum ve duygularını anlamaktan yoksun olmak, onlara yardım eli uzatmamak ve engelleri kaldırmak için çaba sarf etmemek insani duygulardan mahrum olmak demektir.

Her ne kadar sosyal mesafe kuralları bizi birbirimizden uzak tutsa da, zorunlu olan bu kuralların birlik duygusunun önünde bir duvar oluşturmayacağı; kültürümüzden ve maneviyatımızdan köklerini alan empati, yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizle önümüze çıkan her engeli birlikte aşabileceğimiz unutulmamalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak mevcut sorunlara bu bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiği inancıyla ve siyasal sorumluluğumuzun farkındalığıyla; engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşadıkları sıkıntıların çözümünü sağlayacak etkin ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi en önemli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz.

Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin 1 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz TBMM Grup Toplantısında ifade ettikleri üzere;

“Her engelli kardeşimizin ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz.

Engele takılmayacağız, engellere aldırmayacağız, engeller karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız, Allah’ın izniyle engelleri birer birer aşacağız.

Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırma mücadelemizi sürdürüleceğiz.”

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri ve Yerel Yönetimleri, engellilerimizin yaşadığı tüm sorunların çözümüne ilişkin önerge ve tekliflerini sunmak üzere çalışmalarını sürdürmekte; engelsiz yaşam şartlarının oluşturulması amacıyla üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedir.

Aziz Milletimiz, bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları ve bu günden itibaren yapılacak olan tüm çalışmaları http://www.mhpkacep.org/ sayfamızdan takip edebilirler.''