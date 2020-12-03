Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Ara 2020 - 08:59- Ekonomi

PTT "Gümrü Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı

ABONE OL Google News Sayfamız

PTT, &quot;Gümrü Antlaşmasının 100. Yılı&quot; konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.PTT AŞ&#39;den yapılan açıklamaya göre, &quot;Gümrü Antlaşması&#...
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

PTT, "Gümrü Antlaşmasının 100. Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Gümrü Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfı 5 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak adına, özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde bunlar posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.





03 Ara 2020 - 08:59 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ribavirin molekülünün Kovid-19 etkilerini azalttığı tespit edildi mask
Ribavirin molekülünün Kovid-19 etkilerini azalttığı tespit edildi
Borsa güne yükselişle başladı - 2 Aralık 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 2 Aralık 2020
Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı: mask
Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı:
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Aralık 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 1 Aralık 2020
Bakan Pakdemirli: "Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek" mask
Bakan Pakdemirli: "Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek"
ATO Başkanı Baran, GSYH Verilerini Değerlendirdi mask
ATO Başkanı Baran, GSYH Verilerini Değerlendirdi
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! MEB'den LGS ve YKS açıklaması... mask
Son Dakika! MEB'den LGS ve YKS açıklaması...
Koronavirüs Bilim Kurulu "aşı" gündemiyle toplanacak mask
Koronavirüs Bilim Kurulu "aşı" gündemiyle toplanacak
İngiltere, Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu mask
İngiltere, Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda flaş gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı adliyeye sevk edildi mask
İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda flaş gelişme! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı adliyeye sevk edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süresi uzatılan teşvik ve destekleri açıkladı mask
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süresi uzatılan teşvik ve destekleri açıkladı

GALERİ

Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağında Evde Yapılacaklar Listesi mask
Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağında Evde Yapılacaklar Listesi
Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Bizimyağ Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir? mask
Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Bizimyağ Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir?
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Son Dakika! Bakan Koca Corona aşısı için tarih verdi! 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama bu tarihte başlıyor mask
Son Dakika! Bakan Koca Corona aşısı için tarih verdi! 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama bu tarihte başlıyor
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!” mask
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!”
Türk Telekom - OGM Ormanspor: 83 -64 mask
Türk Telekom - OGM Ormanspor: 83 -64
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL