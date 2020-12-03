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03 Ara 2020 - 16:08- Spor G: 03 Ara 2020 - 16:09

Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde, bir futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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03 Ara 2020 - 16:08 AA Ankara- Spor

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