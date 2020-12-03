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03 Ara 2020 - 18:04- Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Açılış Programı'na video konferans aracılığıyla katıldı. Bakan Dönmez, burada bir konuşma gerçekleştirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Açılış Programı'na video konferans aracılığıyla katıldı. Bakan Dönmez, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

03 Ara 2020 - 18:04 AA Ankara- Ekonomi

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