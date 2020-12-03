03 Ara 2020 - 18:04- Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Açılış Programı'na video konferans aracılığıyla katıldı. Bakan Dönmez, burada bir konuşma gerçekleştirdi.