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04 Ara 2020 - 16:17- Belediyeler

Ankara Kent Konseyinden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi

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AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz: "Dışarıda rüzgar eserken engelli bireyler bunu tsunami olarak hissediyor" AKK Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Sinem Ersoy: "Engelli veya engelsiz ayrımını ortadan kaldırarak evrensel bir düzende yaşamak tüm bireylerin hakkı" Bedensel engelli müzisyen Hüseyin Korkut: "Özel halk otobüsü şoförlerinin engelliler hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum"
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Ankara Kent Konseyince (AKK) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engelsiz Bir Dünya İçin Ne Yapmalı" temalı özel söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen söyleşide, engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Programa AKK Yürütme Kurulu​​​​​​​ Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Hülya Saygı ve Sinem Ersoy ile Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Tülin Düger, Hacettepe Üniversitesi İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi ve Odyometri Program Başkanı Prof. Dr. A. Sanem Şahlı katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, engellilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunları dile getirerek şöyle konuştu:

"Ankara Kent Konseyi olarak engelli olmanın hayatı yaşamaya engel olmadığını biliyor ve tüm engellerin ortadan kalkması için mücadele veriyoruz. Dışarıda rüzgar eserken engelli bireyler bunu tsunami olarak hissediyor. Biliyoruz ki alınacak basit bir tedbir, binlerce engelin ortadan kalkmasına vesile olacak. Ankara Kent Konseyinin engelsiz bir hayat için ortaya koyduğu irade lütuf değil, hak gereğidir."

Hülya Saygı ise üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Engelli Meclisinde engelli vatandaşların seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dünya Engelliler Günü'nde engellilerle ilgili konuşulanların ertesi gün unutulduğunu bildiren Saygı, şunları söyledi:

"Biz bunun böyle olmaması için AKK Engelli Meclisini kurduk. Ankara engelsiz sanat atölyesi projemiz Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Önümüzdeki dönemde altyapı çalışmaları tamamlanarak Ankara'daki engelli çocuklarımızın sosyalleşebileceği ve sanat eğitimi alabileceği bir yapı olacak. Bu çalışmamızda bize Büyükşehir Belediyesinin destek olması çok önemli. Tüm yerel yönetimlerle iş birliğine açığız."

Ersoy da yerel yönetimler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde engellilerin karşılaştığı sorunlara karşı çözüm önerileri bulmaya çalıştıklarını aktararak, "Engelli veya engelsiz ayrımını ortadan kaldırarak evrensel bir düzende yaşamak tüm bireylerin hakkı. Eylem planımızı hazırladık. Pandemi süreci yaşanmasına rağmen birçok projemizi hayata geçirmeyi başardık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle birlikte engellilere yönelik önemli adımlar atılıyor." dedi.

Bedensel engelli müzisyen Hüseyin Korkut ise şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri biz engelliler olarak takdir ediyoruz. Özellikle akülü sandalyelerin ve engellilerin kullandığı cihazların bakımı ve onarımı konusunda attıkları adım bizim için çok değerli. Kaldırımlarımız tekerlekli sandalyeler için uygun hale geldi. Tüm bunlarının yanında özel halk otobüsü şoförlerinin engelliler hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

04 Ara 2020 - 16:17 AA Ankara- Belediyeler

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