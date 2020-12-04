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04 Ara 2020 - 16:51- Ekonomi

Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimi başlıyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlenen Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez burada bir konuşma gerçekleştirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlenen Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez burada bir konuşma gerçekleştirdi.

04 Ara 2020 - 16:51 AA Ankara- Ekonomi

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