Başkentte bir erkek cesedine ait parçalar bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ormanlık alanda bir erkeğin cesedine ait parçalar bulundu. Alınan bilgiye göre, İmrahor Vadisi'ndeki ormanlık alanda bir çoban, bir erkeğin cesedine ait parçalar gördü.
Çobanın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu bölgede bir boyunluk buldu. Ekipler, boyunluğun ve cesedin yanındaki eşyaların 23 Kasım'dan beri kayıp olan ve aranan Ali K'ye ait olduğunu belirledi. Polis, parçalanmış bedeninin yanında bir de tabanca buldu.
Hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendirilen vücut parçaları, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Öte yandan Ali K'nin alzaymır hastası olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.