Ankara'da Nesibe Aydın'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın'da 7 oyuncuda yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kadın basketbol A takımımıza yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucu 7 oyuncumuz maalesef pozitif çıkmıştır. 7 oyuncumuzun da evde izolasyon ve tedavi süreçlerine ivedilikle başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.