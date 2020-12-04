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04 Ara 2020 - 23:08- Spor G: 04 Ara 2020 - 23:09

Ankara'da Nesibe Aydın'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın'da 7 oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın'da 7 oyuncuda yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kadın basketbol A takımımıza yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucu 7 oyuncumuz maalesef pozitif çıkmıştır. 7 oyuncumuzun da evde izolasyon ve tedavi süreçlerine ivedilikle başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
# basketbol, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kovid-19, Nesibe Aydın, ankara, koronavirüs

04 Ara 2020 - 23:08 AA Ankara- Spor

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