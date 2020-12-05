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05 Ara 2020 - 22:11- Spor G: 05 Ara 2020 - 22:23

Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ'da bulunan kamp merkezine gelen Azerbaycanlı güreşçiler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinden geçti.
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Sırbistan'da 12-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanan Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı, ikili kamp yapmak için Türkiye'ye geldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ'da bulunan kamp merkezine gelen Azerbaycanlı güreşçiler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinden geçti.

16 kişilik kadroyla Türkiye'ye gelen Azerbaycan Milli Takımı, Dünya Kupası'na kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

- Milliler tam kadro çalışıyor

Öte yandan Dünya Kupası için Elmadağ'da kampta bulunan Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı da hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov, salgınından dolayı Dünya Şampiyonası'nın iptal edildiğini anımsattı.

Irbaikhanov, Dünya Şampiyonası yerine Dünya Kupası'nın yapılacağını belirterek, "Başarılı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Salgına rağmen sporcularımızın performansından memnunum. Ayrıca kampımıza dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan Milli Takımı da geldi. Onlarla güzel bir kamp yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
# dünya, koronavirüs, azerbaycan, türkiye, Kovid-19, ankara

05 Ara 2020 - 22:11 AA Ankara- Spor

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