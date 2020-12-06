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06 Ara 2020 - 17:48- Ekonomi G: 06 Ara 2020 - 17:49

İkinci el online oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı

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İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 ve ekim ayına göre yüzde 34 düşerken, ilana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı Geçen ay ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim gözlenmedi Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker: "Arzın çok olduğu ama talebin oldukça düşük seyrettiği bir kasım ayı yaşandı"
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İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekime göre de yüzde 34 geriledi. Kasım, pandeminin etkilerinin güçlü hissedildiği nisan ayından sonra en düşük satışların gerçekleştiği ikinci ay oldu.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 399 bin 831 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı.

- Satışların yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu

Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41,7'lik payla C segmenti oldu. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 26'sını 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.

Rapora göre, kasım ayında ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim gözlenmedi.

- 11 aylık dönemde satışlar yüzde 21 arttı

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış olmuştu.

Ocak-kasım döneminde, ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

- "Düşüş beklentisinin aksine pazarda geçen ayki fiyatlara paralel bir seyir izlendi"

Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, kasım ayı rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Arzın çok olduğu ama talebin oldukça düşük seyrettiği bir kasım ayı yaşandı. Pandeminin etkilerini kesin olarak hissetmeye başladığımız nisan ayından sonra kasım, bu yılın en düşük satışlarının gerçekleştiği ikinci ay oldu." ifadelerini kullandı.

Göker, araç fiyatlarının ise sabit bir seyir izlediğini aktararak, "İkinci el araçların fiyat trendine baktığımızda perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu, fiyatlarda bir güncelleme yapmadığını, fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçen ayki fiyatlara paralel bir seyir izlendiğini gözlemledik." dedi.


- İnternetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

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06 Ara 2020 - 17:48 AA İstanbul- Ekonomi

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