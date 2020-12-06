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06 Ara 2020 - 19:41- Siyaset G: 06 Ara 2020 - 21:10

İçişleri Bakanı Soylu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

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"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."
# İçişleri Bakanı Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkı

06 Ara 2020 - 19:41 AA Ankara- Siyaset

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