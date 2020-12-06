İçişleri Bakanı Soylu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.