İçişleri Bakanı Soylu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."