Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Ara 2020 - 20:06- Spor G: 06 Ara 2020 - 21:11

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli sporcu, böylece Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinde iki birincilik elde etmiş oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 3. ve 4. yarışlarında zafere ulaştı.

Türkiye'nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, pole pozisyonunda başladığı iki yarışta da damalı bayrağın altından ilk sırada geçti.

Milli sporcu, böylece Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinde iki birincilik elde etmiş oldu.

Formula 1'in destek yarışlarından birisi olarak gerçekleştirilen yarışa özel davet alarak katılan Ayhancan Güven, dün ve bugünkü yarışlarda hatasız sürüşlere imza atarak podyumun zirvesinde yer aldı.
# Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, türkiye, otomobil

06 Ara 2020 - 20:06 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Dakika: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mask
Son Dakika: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da mask
Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da
Ankara'da Nesibe Aydın'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Ankara'da Nesibe Aydın'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır mask
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Gençlerbirliği, lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak mask
Gençlerbirliği, lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak
Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp, hikayesiyle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı! Kahreden haber geldi! mask
Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp, hikayesiyle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı! Kahreden haber geldi!
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı mask
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
Son Dakika: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mask
Son Dakika: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar mask
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması mask
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

GALERİ

6 Aralık 2020Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
6 Aralık 2020Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler mask
Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler
Yargıtay Afetmedi! "Bomba Var" yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu mask
Yargıtay Afetmedi! "Bomba Var" yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu
FOX TV Artık O Diziyi Ayakta Tutamıyor! Savaşçı Dizisinden Giden Gidene… Savaşçı Oyuncularına Teklif Yağıyor... mask
FOX TV Artık O Diziyi Ayakta Tutamıyor! Savaşçı Dizisinden Giden Gidene… Savaşçı Oyuncularına Teklif Yağıyor...
Karayolları - Beşiktaş: 3 - 0 mask
Karayolları - Beşiktaş: 3 - 0
Akrep dizi oyuncusu Demet Akbağ nereli? Demet Akbağ Milyonlarca Kişiye “Nasıl Yani?” Dedirtti… mask
Akrep dizi oyuncusu Demet Akbağ nereli? Demet Akbağ Milyonlarca Kişiye “Nasıl Yani?” Dedirtti…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL