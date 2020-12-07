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07 Ara 2020 - 13:16- Spor

Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

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Süper Lig&#39;de lider Aytemiz Alanyaspor&#39;u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından yenilenme ant...
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Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanan kırmızı-siyahlılar, günü sabah saatlerinde yaptığı yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, pas koordinasyon çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Diego Angelo takımdan ayrı çalıştı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

07 Ara 2020 - 13:16 AA Ankara- Spor

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