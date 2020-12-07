Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.
İlhan Cavcav Tesisleri’nde toplanan kırmızı-siyahlılar, günü sabah saatlerinde yaptığı yenilenme çalışmasıyla geçirdi.
Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, pas koordinasyon çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Tedavisine devam edilen Diego Angelo takımdan ayrı çalıştı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.