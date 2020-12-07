Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ahmed, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ahmed'in eşi, çocukları ve torunu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.