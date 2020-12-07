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07 Ara 2020 - 16:36- Siyaset G: 07 Ara 2020 - 16:37

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed'i kabul etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ahmed, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ahmed'in eşi, çocukları ve torunu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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07 Ara 2020 - 16:36 AA Ankara- Siyaset

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