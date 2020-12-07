Köylüler ayı saldırısına uğradı: 4 ölü, 3 yaralı

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Angvahi köyü yakınında ormanlık alanda 8 köylünün bir ayının saldırısına uğradığını bildirdi.
Saldırıda köylülerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ağır yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Ayıdan kaçarak ağaca tırmanan diğer bir köylünün kurtarıldığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.