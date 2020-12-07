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07 Ara 2020 - 16:52- Dünya G: 07 Ara 2020 - 16:53

Köylüler ayı saldırısına uğradı: 4 ölü, 3 yaralı

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Ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Angvahi köyü yakınında ormanlık alanda 8 köylünün bir ayının saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda köylülerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ağır yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Ayıdan kaçarak ağaca tırmanan diğer bir köylünün kurtarıldığı belirtildi.
# ayı, hindistan, saldırısı

07 Ara 2020 - 16:52 AA Ankara- Dünya

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