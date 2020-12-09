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09 Ara 2020 - 11:44- Siyaset G: 09 Ara 2020 - 11:45

Kasım Ayında Yaşanan Siyasi Ve Toplumsal Gelişmeler

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Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Kasım ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. Yıldönümü’nü anma etkinlikleri, medyada en çok yer alan toplumsal konuların başında geldi. İşte MTM’nin hazırladığı medya raporunun ayrıntıları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayata veda ettiği tarihin 82. yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıldı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde, Anıtkabir’de devlet erkanının da katıldığı resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları bulundu. Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbirlerine uyduğu da görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, "Vefatının 82'nci seneidevriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Anıtkabir, tören öncesinde dezenfekte edildi. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Sabah erken saatlerde Anıtkabir çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, çiçekler bırakıp dua etti. Anıtkabir'de görevli askerler ziyarette bulunan vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarıda bulundu.

Ermenistan karşısında bir zafer ilan ederek Dağlık Karabağ’da birçok kilit noktayı ele geçiren Azerbaycan’dan kritik bir açıklama geldi. Yıllardır Ermenistan’ın işgali altındaki Şuşa’nın bağımsızlığını kutlamak için daha önce 10 Kasım olarak belirlenen zafer gününün, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını yitirdiği gün olması nedeni ile değiştirilmesine ve bu özel günün 8 Kasım’da kutlanmasına karar kılındı.

Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. Yıldönümü anma etkinlikleri, ay boyunca medyada 13 bin 86 haberde yer aldı.

Milli Ağaçlandırma Günü çok konuşuldu.

Geçtiğimiz yıl ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak için, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na katıldı. Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, canlı bağlantıyla programı takip eden dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti.

Programa bu yıl ilk defa yurt dışından da katılım oldu. Aralarında Azerbaycan, Bosna-Hersek, Irak, Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan, Afganistan, Kosova, Özbekistan, Senegal ve Arnavutluk gibi pek çok ülkenin de yer aldığı yaklaşık 30 ülke katılım sağlarken, etkinlikte sahada 70 ülke temsilci Türkiye ile aynı anda fidan dikti. MTM’nin aynı araştırmasına göre, ay boyunca toplam 10 bin 716 habere konu olan Milli Ağaçlandırma Günü, Kasım ayında siyasi ve toplumsal konuların başında yer aldı.

Torba Yasa TBMM’de kabul edildi.

İstihdam adı altında 500 milyar TL civarındaki kamu alacağının yeniden yapılandırılması boyutuyla geniş kesimleri ilgilendiren torba yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 10 Kasım'da İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin 22 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmişti. Yasalaşan teklife göre, Kovid-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. Salgının sürmesi durumunda Kovid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi de öngörüldü. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasını içeren Torba Yasa, ay boyunca medyada 6 bin 316 haberde yer aldı.

Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu

İzmir depreminin ardından, TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önerisiyle deprem zararlarının en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin saptanması amacıyla Araştırma Komisyonu kuruldu. TBMM Danışma Kurulu toplantısında, partilerin grup başkanvekilleri deprem araştırma komisyonu kurulmasına dönük tüm önergelerin birleştirilerek görüşülmesini kararlaştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre, Komisyon Başkanlığı'na AKP İstanbul Milletvekili İdris Güllüce getirildi. Depreme karşı tedbirlerin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyondan ay boyunca toplam bin 478 haberde bahsedildi.

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09 Ara 2020 - 11:44 - Siyaset

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