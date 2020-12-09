Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kovid-19 tedavisi açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020'den itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını anımsattı.

Serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamının SGK tarafından ödendiğini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"PCR test sonucuna bakılmaksızın, Kovid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz. 1 Aralık 2020 itibarıyla yatırılarak Kovid-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemi'ne iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti karşılanıyor."

Bakan Selçuk, "Sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir kılmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.