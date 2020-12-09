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09 Ara 2020 - 15:16- Spor G: 09 Ara 2020 - 15:34

MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde antrenör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet çalışması ile devam eden idmanda pas çalışmasının ardından taktik çalışması yapıldı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle izolasyon süreçleri devam eden sarı-lacivertli futbolcular, antrenmana katılmazken takımla birlikte ısındıktan sonra sağlık ekibi kontrolünde saha testleri yapılan Joseph Paintsil'in ise yarından itibaren takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
# oyuncu, koronavirüs, kovid, sağlık, başladı

09 Ara 2020 - 15:16 AA Ankara- Spor

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