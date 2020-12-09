Webo'nun kırmızı kartı donduruldu!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.
Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.