Webo'nun kırmızı kartı donduruldu!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.