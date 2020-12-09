Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Ara 2020 - 15:46- Spor G: 09 Ara 2020 - 15:47

Webo'nun kırmızı kartı donduruldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.
# futbol, Medipol Başakşehir, PSG, şampiyonlar ligi, Webo, Pierre Webo, başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi, twitter

09 Ara 2020 - 15:46 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev mask
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevindiren haber! mask
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevindiren haber!
Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı mask
Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı
Son Dakika! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mask
Son Dakika! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer mask
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'den Bahreyn’de çifte zafer
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir köy daha karantinaya alındı! mask
Bir köy daha karantinaya alındı!
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor mask
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü mask
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
Ankara'da FETÖ'nün "GATA yapılanması"na operasyon mask
Ankara'da FETÖ'nün "GATA yapılanması"na operasyon
Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü mask
Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

GALERİ

Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak! mask
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak!
Koronavirüs Önlemlerine Son Dakika Uyarısı! 14 Gün Karantina Geliyor! mask
Koronavirüs Önlemlerine Son Dakika Uyarısı! 14 Gün Karantina Geliyor!
Webo Müslüman mı? Başakşehir Pierre Webo Kimdir? mask
Webo Müslüman mı? Başakşehir Pierre Webo Kimdir?
PSG Başakşehir Maçının Irkçı Hakemi Sebastian Colţescu Kimdir? mask
PSG Başakşehir Maçının Irkçı Hakemi Sebastian Colţescu Kimdir?
Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek! mask
Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek!
Maske Kullanırken Dikkat Edin! Uzun Süreli Kullanım Zarar Veriyor! Uzmanlardan Uyarı Geldi... mask
Maske Kullanırken Dikkat Edin! Uzun Süreli Kullanım Zarar Veriyor! Uzmanlardan Uyarı Geldi...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL