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09 Ara 2020 - 23:01- Siyaset G: 09 Ara 2020 - 23:04

2021 Bütçe görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda başladı

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
# tbmm

09 Ara 2020 - 23:01 AA Ankara- Siyaset

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