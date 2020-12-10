Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Ara 2020 - 11:14- Sağlık G: 10 Ara 2020 - 11:15

Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Ölüm saatlik aklınızda oluyor"

ABONE OL Google News Sayfamız

Yozgat'ta bir yakınının cenaze töreninde yeni tip koronavirüse yakalanan Muharrem Günal ile hastalığı bulaştırdığı eşi Türkan Günal, zorlu süreci atlatıp, sağlıklarına kavuştu Muharrem Günal: "Günübirlik ölümü düşündüm. Nefes alamadığım günler oldu ve makineye bağlandım. Allah devletimize zeval vermesin. Ölüm, saatlik aklınızda oluyor" Türkan Günal: "Hastalık eşimden bana geçti. 10 gün Kayseri Şehir Hastanesinde yattım, eşim daha ağır geçirdiği için ben kendimi unuttum"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yozgat'ta katıldığı bir yakınının cenaze töreninde yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalanan ve eşine de bulaştıran Muharrem Günal ile eşi, zorlu bir süreci atlatarak salgınla mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden akrabasının cenaze törenine katılan Günal (54), kısa süre sonra yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Sarıkaya Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Günal, yaklaşık 1 hafta burada tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşmasıyla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bir süre sonra eşi Türkan Günal da testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gördü.

Günal çifti, zorlu bir sürecin ardından sağlık personelinin de desteğiyle sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muharrem Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı cenaze töreninde Kovid-19'a yakalandığını, hastalığı eşine de bulaştırdığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Uzun süre tedavi gördüğünü vurgulayan Günal, "18 Ekim'de bir akrabam ölünce cenazeyle ilgilendim ve soğukta kaldığım için rahatsızlığım başladı. Zaten kendisi de Kovid-19'dan dolayı vefat etmişti. Biz de bu hastalığı kapmış olduk." dedi.

Kovid-19'u hiç kimsenin hafife almaması gerektiğini vurgulayan Günal, şunları kaydetti:

"Sarıkaya Devlet Hastanesinde 6 gün yattıktan sonra beni Kayseri Şehir Hastanesine sevk ettiler. Ateş ve öksürüğüm vardı. Buraya geldiğimde şikayetlerim arttı. 25 gün yoğun bakımda yattım. Yoğun bakımda ateşim düştükten sonra biraz rahatladım fakat orada 23 gün çok sıkıntı çektim. Günübirlik ölümü düşündüm. Nefes alamadığım günler oldu ve makineye bağlandım. Allah devletimize zeval vermesin. Ölüm saatlik aklınızda oluyor."

Kayseri Şehir Hastanesinde kendileriyle yakından ilgilenildiğinin altını çizen Günal, sağlık personeline teşekkür ettiğini söyledi.

Kurallara uyarak kalabalıktan uzak durulması uyarısında bulunan Günal, "Adet, kültür, düğün.... Onlar geçti. Bu illet giderse o eski günlerin yeniden gelmesini temenni ederim. Ben kendimi çok koruyan bir insandım. Kalabalığa girmeyen, sürekli maske takan, günlük yürüyüş yapan bir insan olmama rağmen bu hastalığa yakalandım ve 45 gündür bunu çekiyorum. Herkesin bu illetten uzak durup, birbirine saygı ve sevgi göstererek temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmesini istiyorum." diye konuştu.

- "Gecem gündüzüm yoktu, hep ağladım"

Türkan Günal da Kovid-19'un kocasından kendisine bulaştığını anlatarak, bu sürecin çok zor geçtiğini söyledi.

Kocasının hastalığı daha zor geçirdiğini belirten Günal, "Çok kötüydü, anlatamam. O, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatarken ben de 1 hafta Sarıkaya Devlet Hastanesinde yattım. Gecem gündüzüm yoktu, hep ağladım. Hep, 'ne olacağız' diye düşündüm. Çok zor bir dönemdi. Böyle bir şeyi hiç kimsenin yaşamasını istemem." ifadelerini kullandı.

"Cenaze törenine keşke gitmeseydik ama gitmek zorunda kaldık." diyen Günal, şöyle konuştu:

"Hastalık eşimden bana geçti. 10 gün de Kayseri Şehir Hastanesinde yattım, eşim daha ağır geçirdiği için ben kendimi unuttum. Biz gerçekten çok dikkat eden bir aileydik ama cenaze olunca çıkmak zorunda kaldık fakat başkaları çıkmasın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor, baş veya diş ağrısı gibi değil, çok farklı, Allah kimsenin başına vermesin."

Türkan Günal, bu zorlu süreçte yanlarında oldukları için sağlık personeline de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

# Kayseri Şehir Hastanesi, Kovid-19, Muharrem Günal, Sarıkaya, Türkan Günal, başladı, kovid, sağlık, temizlik, maske
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yurtdışına Çıkacak Olanlar Kaç Saat Önceden PCR Testi Yaptırabilir? mask
Yurtdışına Çıkacak Olanlar Kaç Saat Önceden PCR Testi Yaptırabilir?
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Aralık 2020
DNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü? mask
DNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Migren ve Diğer Baş Ağrılarına Kuru İğne Tedavisi! mask
Migren ve Diğer Baş Ağrılarına Kuru İğne Tedavisi!
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak! mask
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak!
Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek! mask
Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek!
Maske Kullanırken Dikkat Edin! Uzun Süreli Kullanım Zarar Veriyor! Uzmanlardan Uyarı Geldi... mask
Maske Kullanırken Dikkat Edin! Uzun Süreli Kullanım Zarar Veriyor! Uzmanlardan Uyarı Geldi...
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 9 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 9 Aralık 2020
Demir Eksikliği Anemisine Dikkat! mask
Demir Eksikliği Anemisine Dikkat!

10 Ara 2020 - 11:14 AA Kayseri- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı mask
Aşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı mask
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı
Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü mask
Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü
7 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
7 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli değişiklik! Karantina süresi değişti! mask
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli değişiklik! Karantina süresi değişti!
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar mask
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık 2020 Çarşamba Neler Yaşandı! mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık 2020 Çarşamba Neler Yaşandı!
Aşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı mask
Aşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak mask
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak
O ilde 122 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı mask
O ilde 122 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı mask
Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Ankara-Akyurt yolu 2021'de hizmete açılacak mask
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Ankara-Akyurt yolu 2021'de hizmete açılacak

GALERİ

Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık 2020
Yurtdışına Çıkacak Olanlar Kaç Saat Önceden PCR Testi Yaptırabilir? mask
Yurtdışına Çıkacak Olanlar Kaç Saat Önceden PCR Testi Yaptırabilir?
Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 10 Aralık 2020 mask
Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 10 Aralık 2020
Alev Alev Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 10 Aralık Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 10 Aralık Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 10 Aralık Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 10 Aralık Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL