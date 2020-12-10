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10 Ara 2020 - 16:47- Ekonomi G: 10 Ara 2020 - 16:48

Akbank'tan 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası

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Akbank, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank pandemi döneminde de müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

İster Akbanklı olsun ister olmasın kredi kullanmak isteyen herkes avantajlı faiz oranlarından ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilecek.

Yılbaşı döneminde, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan kampanya ile şimdi kullandırılan kredilerin taksitleri mart ayında ödenmeye başlanabilecek.

Akbank müşterileri, 3 ay ertelemeli kredi başvurularını Akbank Mobil’den 7/24, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden ve Akbank şubelerinden kolayca yapabilecek. Henüz Akbanklı olmayan müşteriler ise Akbank şubelerine uğrayarak kredi taleplerini iletebilecek.
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10 Ara 2020 - 16:47 AA İstanbul- Ekonomi

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