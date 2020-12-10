Akbank'tan 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank pandemi döneminde de müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.
İster Akbanklı olsun ister olmasın kredi kullanmak isteyen herkes avantajlı faiz oranlarından ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilecek.
Yılbaşı döneminde, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan kampanya ile şimdi kullandırılan kredilerin taksitleri mart ayında ödenmeye başlanabilecek.
Akbank müşterileri, 3 ay ertelemeli kredi başvurularını Akbank Mobil’den 7/24, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden ve Akbank şubelerinden kolayca yapabilecek. Henüz Akbanklı olmayan müşteriler ise Akbank şubelerine uğrayarak kredi taleplerini iletebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.