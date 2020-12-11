Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu toplam 10 kişinin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.