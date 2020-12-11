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11 Ara 2020 - 00:04- Spor G: 11 Ara 2020 - 00:05

Gençlerbirliği'nde 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu toplam 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu toplam 10 kişinin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
#  Gençlerbirliği, süper lig, yeni tip koronavirüs, Kovid-19, koronavirüs

11 Ara 2020 - 00:04 AA Ankara- Spor

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