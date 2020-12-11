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11 Ara 2020 - 09:00- Asayiş G: 11 Ara 2020 - 09:01

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

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Aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olarak çalışan 19'u aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş 33 şüpheliye yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olarak çalışan 19'u aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş 33 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Amasya, Bolu, Aksaray, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

# ADALET Bakanlığı, FETÖ, PDY, ankara, sağlık, terör örgütü

11 Ara 2020 - 09:00 AA Ankara- Asayiş

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