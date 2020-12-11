Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Ara 2020 - 15:16- Yaşam G: 11 Ara 2020 - 15:17

İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da rüzgarın, yarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
# aksaray, fırtına, karaman, konya, Meteoroloji, niğde
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Meteorolojiden sağanak, kar ve don uyarısı mask
Meteorolojiden sağanak, kar ve don uyarısı
Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteorolojiden son dakika açıklaması! 5 ilde kar bekleniyor mask
Meteorolojiden son dakika açıklaması! 5 ilde kar bekleniyor
Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteorolojiden şiddetli ve aşırı yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden şiddetli ve aşırı yağış uyarısı!
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! mask
Meteoroloji uyarılara dur durak vermeden devam ediyor! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı... mask
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı...
Bu illerdekiler dikkat! Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı mask
Bu illerdekiler dikkat! Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

11 Ara 2020 - 15:16 AA Konya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı mask
Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı mask
Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak mask
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon mask
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon
Rasulayn'da bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı mask
Rasulayn'da bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı

GALERİ

Yağmur Duası (İstiska) Nasıl Yapılır? Peygamberimiz Yağmur Duasını Nasıl Yapardı? mask
Yağmur Duası (İstiska) Nasıl Yapılır? Peygamberimiz Yağmur Duasını Nasıl Yapardı?
Arıza Dizisi Hangi Semtte Çekiliyor? Arıza Dizisi Taksi Durağı Nerede? İşte O Meşhur Semtler Ve Detaylar… mask
Arıza Dizisi Hangi Semtte Çekiliyor? Arıza Dizisi Taksi Durağı Nerede? İşte O Meşhur Semtler Ve Detaylar…
Ankara Keçiören Belediyesi'nden ev ev maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden ev ev maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı
Ankara Sincan’da kıraathaneler ve bebek kütüphanesine randevu artık internetten mask
Ankara Sincan’da kıraathaneler ve bebek kütüphanesine randevu artık internetten
Akrep Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 11 Aralık Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 11 Aralık Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
A101 11 Aralık 2020 Aktüel Ürünler! Ankara’da 11 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında A101’de Son İndirimler Neler? mask
A101 11 Aralık 2020 Aktüel Ürünler! Ankara’da 11 Aralık Sokağa Çıkma Yasağında A101’de Son İndirimler Neler?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL