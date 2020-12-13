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13 Ara 2020 - 19:01- Asayiş G: 13 Ara 2020 - 19:02

Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü

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Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu,

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkentte inşaat alanındaki toprak kayması sonucu ölen işçilerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçilerden Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, kurtarılamadı.

Bir süre sonra Mehmet Vurgun'un cansız bedeni de toprak altından ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
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13 Ara 2020 - 19:01 AA Ankara- Asayiş

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