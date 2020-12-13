13 Ara 2020 - 20:37- Spor

Türk Telekom - Lokman Hekim Belediye Fethiyespor: 87 - 75

ING Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom ile Lokman Hekim Belediye Fethiyespor karşılaştı. Bir pozisyonda Lokman Hekim Belediye Fethiyespor oyuncusu Erick Bernard Neal (1), rakibi Kamar Malik Baldwin (3) ile mücadele etti.