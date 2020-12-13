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13 Ara 2020 - 21:56- Siyaset G: 13 Ara 2020 - 22:36

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Özgür Özel konuşma yaptı

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
# Özgür Özel, chp, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tbmm genel kurulu

13 Ara 2020 - 21:56 AA Ankara- Siyaset

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2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
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