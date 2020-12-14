Sinsi gelişen balonlaşma: Abdominal aort anevrizması!

AORT NEDIR

Aort damarı vücudumuzdaki en geniş damardır ve oksijenden zengin kanı kalpten alarak vücudumuzun diğer bütün bölümlerine taşıma işini yapmaktadır. Aort göğüs kafesi içerisinde seyri sırasında torasik aort ve karın içerisinde seyri sırasında ise abdominal aort ismini alır.

ABDOMINAL AORT ANEVRIZMASI NEDIR

Abdominal aort anevrizması aort damarının karın içerisindeki kısmındaki genişlemeyi ifade etmektedir. Damar duvarında zayıflama olduğunda anevrizma gelişimi başlar ve balon şeklinde şişkinlik meydana gelir. Anevrizmalar genellikle sinsi olarak büyürler ve 70-80 hastada belirtiler ortaya çıkmadan önce tanı başka bir hastalık için tetkik yapılırken tesadüfen konmaktadır.

Belirtiler ise sıklıkla karın ve sırt-bel ağrısıdır fakat bazen de ilk belirti aort damarının ölümcül patlaması da olabilir. Patlayan bir anevrizma hayatı-tehdit eden kanamalara sebep olduğundan bu durum gelişmeden anevrizmanın tamir edilmesi oldukça önemlidir.

Abdominal aort anevrizmaları daha çok 60 yaş üzeri kişilerde görülmekte ve erkekler kadınlara nazaran daha çok etkilenmektedir.

ABDOMINAL AORT ANEVRIZMASINA SEBEP OLABİLEN FAKTÖRLER NELERDİR

Sigara içiciliği

Kalıtsal / Ailesel faktörler

Doğumsal faktörler örn. Marfan sendromu

Travma

Enfeksiyon

Yüksek tansiyon Hipertansiyon

Damarlarda kireçlenme ateroskleroz

Yüksek kolesterol

ANEVRIZMAYI ÖNCEDEN TESPİT EDEBILİR MİYİZ

Abdominal aort anevrizması hayatı-tehdit eden olaylara örn.kanama sebep olana kadar belirti vermeyebileceğinden dolayı önemli bir sağlık problemidir. Karın ultrasonu yapılarak koruma amaçlı tarama yapılabilir.

65 yaş üzeri erkek bireyde ailede anevrizma bulunması sigara içiciliği yüksek tansiyon akciğer hastalığı herhangi bir damar kireçlenmesi durumu veya bacak damarlarında hastalık olması durumunda en az bir kez karın ultrasonu ile tarama yapmayı şiddetle önermekteyiz.

ENDOVASKÜLER YÖNTEMİN AÇIK AMELİYATTAN FARKI NEDİR

Belirli boyutlarda büyümüş olan veya belirti veren anevrizmalar tedavi edilmelidir. Açık ve kapalı endovasküler olmak üzere iki tür cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur.

AÇIK CERRAHİ TEDAVİ

Abdominal aort anevrizmasına ulaşmak için cerrahınız tarafından genellikle karın orta hatta olmak üzere bir kesi yapılarak yapılan ameliyat türüdür. Bu ameliyatta aort damarınızın hastalıklı kısmı çıkarılarak sentetik bir materyal olan suni damar greft ile değiştirilir. Açık cerrahi tedavi sonuçları ve kabul edilebilir riskleri ile kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Fakat aynı zamanda uzun bir nekahat dönemi gerektirebilir. Hastanede kalış süresi bazı durumlarda değişmekle beraber yaklaşık olarak 5-6 gün olmaktadır. Normal aktivitede günlük yaşama dönme süresi ise 6 hafta ile 3 ay arasında değişmektedir.

ENDOVASKÜLER KAPALI TEDAVİ

Metal stent yapısı üzerine giydirilmiş sentetik bir materyalin stent-greft kateter adı verilen tüpler aracılığı ile kasık bölgesinde yapılan ufak bir kesi yoluyla aort damarı içine ilerletilip yerleştirilmesine endovasküler kapalı tedavi denmektedir. Cerrahınız kasık bölgesinden ulaştığı atar damar içerisinden bu kateteri hastalıklı olan aort damarı bölgesine kadar ilerletip stent-grefti bu bölgeyi dışlayacak şekilde açarak anevrizmanın tedavisini gerçekleştirecektir. Stent-greft aort damarının güçsüzleşen ve genişleyen bölgesini içerisinden destekleyerek kan akımı için yeni bir kanal oluşumunu sağlayacaktır. İşlem yaklaşık olarak 1-3 saat arasında sürmektedir ve hastalar genellikle 1-2 günlük bir hastanede yatış sonrası taburcu edilebilmektedir. Normal aktivitede günlük yaşama ise 1-2 hafta içerisinde dönmektedir.