Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, " Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.