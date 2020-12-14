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14 Ara 2020 - 12:38- Spor G: 14 Ara 2020 - 12:39

Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

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Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, " Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." denildi.
# Semih Arslan, Türkiye Karate Federasyonu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, türkiye, ankara

14 Ara 2020 - 12:38 AA Ankara- Spor

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