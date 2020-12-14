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14 Ara 2020 - 21:51- Spor

Milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

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Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası&#39;nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev&#39;e yenilerek gümüş madal...
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Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

14 Ara 2020 - 21:51 AA Ankara- Spor

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