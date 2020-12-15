15 Ara 2020 - 00:10- Siyaset

2021 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda 2021 bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Dışişleri, Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve bağlı kuruluşların 2021 bütçeleri kabul edildi. Görüşme sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AK Parti milletvekilleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.