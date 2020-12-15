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15 Ara 2020 - 11:36- Belediyeler G: 15 Ara 2020 - 12:26

Başkan Demirel: "Etimesgut Kültür ve Sanat Şehri olacak''

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, taşra, kasaba olarak anılan Etimesgut'u uluslararası sempozyumlara, 1 milyon kişilik dev festivallere ev sahipliği yapan; 8 rektörün imzasıyla yüksek hizmet beratıyla onurlandırılan çağdaş bir kente dönüştürdüklerini söyledi.

Elif Duman
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1999 yılında bir tek tesisi dahi bulunmayan, Etimesgut'un önüne "Etimesgut Kültür ve Sanat Şehri olacak' hedefi koyduklarını hatırlatan Demirel, " Bu hedefi koyarken ilçede kültür sanat etkinlikleri bir yana belediyenin toplantı yapacak salonu dahi bulunmuyordu. Belediye etkinlikleri, dernek toplantıları, parti kongreleri tesis eksikliği nedeniyle kahvehane ve lokallerde dar kapsamda yapılıyordu. Belediyenin düzenlediği salon konserleri de Ulus'taki Resim Heykel Müzesi Salonu'nda gerçekleştiriliyordu. Bugün onlarca sosyal kültürel tesise kavuşan Etimesgut her yıl 1 milyon kişinin katıldığı uluslararası festivale, sempozyumlara ev sahipliği yapıyor. 10 bin kişinin meslek ve beceri eğitimi aldığı etiSEM kursları gerçekleştiriliyor, onlarca konser, halk oyunu, tiyatro gösterileri, seminerler düzenleniyor" diye konuştu.

TESİSLEŞME HAMLESİ YAPTIK

Bugünlere kolay gelinmediğinin altını çizen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir tesisleşme hamlesi başlattık ve halen de sürdürüyoruz. Etimesgut'a 15 sosyal kültürel tesis, 10 spor merkezi, 17 eğitim birimi, 5 kapalı yüzme havuzu, 5 emekli dinlenme konağı, onlarca sosyal kültürel donatı kazandırdık. O tesislerimizden Türk Beyleri Kent Meydanı'nda Türk dünyası ve Anadolu coğrafyasını bir araya getiren uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'mizi düzenliyoruz. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde onlarca akademisyenimizin katılımıyla uluslararası sempozyumlar, paneller, konserler, tiyatro gösterileri ve yüzlerce kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurulan ve destek sağladığımız korolarımız var. Halk oyunu ekiplerimiz, tiyatro gruplarımız faaliyetlerini başarıyla yürütüyor. Etimesgut'u kültürde, sanatta, sporda ve her alanda zirveye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz".

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15 Ara 2020 - 11:36 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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