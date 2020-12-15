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15 Ara 2020 - 12:40- Asayiş G: 15 Ara 2020 - 12:41

Ankara'da kaçakçılık operasyonları:28 gözaltı

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Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince7-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin 900 kaçak makaron, 15 ton 367 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 6 bin 510 muhtelif kaçak eşya, 2 bin 46 paket kaçak sigara, 442 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 3 bin 674 kaçak ilaç, 172 kilogram kaçak tütün, 57 kaçak cep telefonu ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
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15 Ara 2020 - 12:40 AA Ankara- Asayiş

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