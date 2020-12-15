Ankara'da kaçakçılık operasyonları:28 gözaltı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince7-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin 900 kaçak makaron, 15 ton 367 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 6 bin 510 muhtelif kaçak eşya, 2 bin 46 paket kaçak sigara, 442 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 3 bin 674 kaçak ilaç, 172 kilogram kaçak tütün, 57 kaçak cep telefonu ve 1 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.