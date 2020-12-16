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16 Ara 2020 - 11:18- Asayiş G: 16 Ara 2020 - 11:19

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezasına "onama" talebi

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, katil zanlısı Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istemli tebliğnamesi, davanın temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ceren Özdemir cinayetinin faili Arduç hakkındaki dava dosyası, Yargıtay'a geldi.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Arduç hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayla ilgili kararı verecek Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdiği tebliğnamede, Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istendi.

- Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında dava açılmış, yargılamayı yapan Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise 20 Ocak'taki ikinci duruşmada Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, cezada indirim uygulamamıştı.

İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine ise Arduç hakkındaki karar, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

# Ceren Özdemir Cinayeti, Katil zanlısı Özgür Arduç, ordu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

16 Ara 2020 - 11:18 AA Ankara- Asayiş

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