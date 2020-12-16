Milli güreşçi Mehlika Öztürk, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Arianna Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.
Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.