Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Ara 2020 - 10:35- Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA(AA) - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylamasına katıldı. Mert, AA...
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA(AA) - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mert, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Başkent temsilcisi başkanı, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Başkan Fatih Mert, bu fotoğrafı oylamasına ilişkin, "Spor dalında bu fotoğraf hoşuma gitti, Fatma teyze ve Orhan amca çiftinin koronavirüs tedbirleri kapsamında statlara gidememelerinden dolayı Malatyaspor formasıyla stadyumda çekilmiş fotoğrafları hoşuma gitti. Tabii bu bütün taraftarların yansıması, bu teyze ve amcamızla da burada farklı bir mesaj verilmiş. Düşünün işte bizim Ankaragücü'nün de yüzbinlerce ateşli taraftarı var onlar da statlardan mahrum kalıyor. Bu da bu döneme has bir olay bugüne kadar yaşamadığımız dünyada pandemi nedeniyle yaşanılan bir olay bu fotoğrafı bunun için seçtim." değerlendirmesini yaptı.

Yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'nin "Antalyalı Örümcek Adam" adlı fotoğrafına oy veren sarı-lacivertli kulüp başkanı, bu fotoğrafa yönelik de şu yorumda bulundu:

"Örümcek adamlı fotoğraf beni etkiledi çünkü karşısındaki teyzemizi de etkilemiş, tam bir Anadolulu teyzemiz. Dünyada bugüne kadar bizim hatırlamadığımız bir dönem yaşıyoruz gerçekten de her şey değişti. Ülkemizde ve dünyada spor müsabakaları iptal oldu, ibadethaneler kapandı, okullar kapandı. Onun için gündemimiz pandemi olduğu için insanlarla sohbet eden örümcek adama oyumu kullandım."

Haber kategorisinde ise MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafına oy verdi.

Başkan Fatih Mert bu fotoğrafla ilgili de "İşitme engelli hastayla iletişim fotoğrafı gerçekten beni en çok etkileyen fotoğraf oldu. İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören işitme engelli bir hastaya hemşireler tarafından yazıyla not kağıdında bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Yaşadığımız sürece dikkat etmemiz gerektiğini ve gerçekten bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir fotoğraf, çok etkileyiciydi. Onun için seçtim." şeklinde görüş belirtti.


17 Ara 2020 - 10:35 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Halkbank - AS Cannes VB: 3 - 1 mask
Halkbank - AS Cannes VB: 3 - 1
Dünya Kupası'nda milli güreşçi Haydar Yavuz finale çıktı mask
Dünya Kupası'nda milli güreşçi Haydar Yavuz finale çıktı
Milli güreşçi Mehlika Öztürk, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı mask
Milli güreşçi Mehlika Öztürk, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 91 - 59 mask
Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 91 - 59
Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku! mask
Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku!
Voleybol: Erkekler CEV Kupası mask
Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik aşı açıklaması mask
Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik aşı açıklaması
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezasına "onama" talebi mask
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezasına "onama" talebi
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi mask
Ankara'da polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı mask
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GALERİ

DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor mask
DSÖ, Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere Çin'e heyet gönderiyor
Masterchef İzleyenlere Kıyamet Gibi Haber! Masterchef Türkiye Artık Ekranlarda Olmayacak! Acun Ilıcalı’dan Flaş Açıklama Geldi… mask
Masterchef İzleyenlere Kıyamet Gibi Haber! Masterchef Türkiye Artık Ekranlarda Olmayacak! Acun Ilıcalı’dan Flaş Açıklama Geldi…
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Aralık 2020
Hayranlarını Yasa Boğan Ayrılık İçin Yapım Şirketi Müdahale Etti! Yalan Haberlerin Çıkması Manidar! mask
Hayranlarını Yasa Boğan Ayrılık İçin Yapım Şirketi Müdahale Etti! Yalan Haberlerin Çıkması Manidar!
TBMM Başkanı Şentop'tan MIKTA parlamento başkanlarına Kovid-19'la mücadelede iş birliği çağrısı mask
TBMM Başkanı Şentop'tan MIKTA parlamento başkanlarına Kovid-19'la mücadelede iş birliği çağrısı
Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi mask
Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL