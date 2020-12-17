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17 Ara 2020 - 13:00- Siyaset G: 17 Ara 2020 - 13:03

Emine Erdoğan, TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödül Töreni'nde konuştu

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"Sizin gören gözleriniz sayesinde, dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir, iklim krizinin bittiği̇, doğanın yaralarının sarıldığı günleri̇ görürüz" "Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki̇ fark fotoğraflarda ortaya çıkıyor"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sizin gören gözleriniz sayesinde, dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir, iklim krizinin bittiği, doğanın yaralarının sarıldığı günleri görürüz." dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nce (TFMD) düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, fotoğrafın bir hafıza olduğunu, elden kayıp giden hayatın ancak fotoğraf çerçevelerinde saklanabildiğini söyledi.

Fotoğraf karelerinde hem güzellikler hem de hüzünlerin yaşandığını ifade eden Erdoğan, "Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf, bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü. Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Erdoğan, yarışmadan bu yıl sıfır attık temasına da ayrıca yer verdikleri için TFMD yönetimine teşekkür etti.

En iyi fotoğrafın çevre kategorisinde olmasının da büyük bir mesaj içerdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizin gören gözleriniz sayesinde, dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir, iklim krizinin bittiği̇, doğanın yaralarının sarıldığı günleri̇ görürüz. Yarışmada ödül almış ve fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesi̇ tebrik ediyorum. Bu vesileyle büyük usta Ara Güler'i de rahmetle yad etmek isterim. Onun zamansız fotoğrafları da tüm dünyaya armağandır. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği̇ geçen herkesi̇ tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

# emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, Yıl, türkiye

17 Ara 2020 - 13:00 AA Ankara- Siyaset

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