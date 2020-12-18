18 Ara 2020 - 17:20- Spor

BOTAŞ - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftada ertelenen BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması gerçekleşti. Bir pozisyonda BOTAŞ oyuncusu Elizabeth Williams (1) ile Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Gizem Başaran (15) mücadele etti.