Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi

Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz'un da katıldığı Avrupa Judo Birliğinin (EJU) 72. Olağan Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, EJU Olağan Kongresi, pandemi şartları altında 48 üye ülkenin federasyon başkanlarının katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Başkanlık görevini yürüten Sergey Soloveychik, yeniden EJU başkanlığına seçildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.