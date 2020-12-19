Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Ara 2020 - 15:31- Asayiş G: 19 Ara 2020 - 15:32

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
# avaşin, Milli Savunma Bakanlığı, terörist, msb

19 Ara 2020 - 15:31 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 17 gündür haber alınamıyor mask
Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 17 gündür haber alınamıyor
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılış töreninde konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılış töreninde konuştu
Son Dakika... Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı! Futbolcular 1 dakika... mask
Son Dakika... Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı! Futbolcular 1 dakika...
Son Dakika... FETÖ'nün istihbaratçılarına hapis mask
Son Dakika... FETÖ'nün istihbaratçılarına hapis
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler" mask
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler"
Başkentte tefecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı mask
Başkentte tefecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı
Bakan Pakdemirli: ''13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapacağız'' mask
Bakan Pakdemirli: ''13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapacağız''

GALERİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye Sert Tepki! mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye Sert Tepki!
Ankara Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak… mask
Mehmet Ali Erbil’e Neler Oluyor? Eski Eşinden Şok Edici Açıklama Geldi! Eğer Bu Gerçekse Yer Yerinden Oynayacak…
AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'in sözlerine tepki: mask
AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'in sözlerine tepki:
Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor mask
Gaziantep'te hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
İbo Show 6. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 19 Aralık 2020 Tek Parça Youtube İzle! mask
İbo Show 6. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 19 Aralık 2020 Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL