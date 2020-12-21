Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 4 kişi yaralandı.
Ömer Yavuz'un (74) kullandığı 59 PV 653 plakalı otomobille Özcan Antal (38) yönetimindeki 59 HS 934 plakalı hafif ticari araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Reştan Yavuz (70) ve Asiye Kahraman (38) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.