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21 Ara 2020 - 16:46- Asayiş G: 21 Ara 2020 - 16:47

Tekirdağ'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 4 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kazada 4 kişi yaralandı.

Ömer Yavuz'un (74) kullandığı 59 PV 653 plakalı otomobille Özcan Antal (38) yönetimindeki 59 HS 934 plakalı hafif ticari araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Reştan Yavuz (70) ve Asiye Kahraman (38) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# 4 yaralı, malkara, trafik kazası
# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
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21 Ara 2020 - 16:46 AA Tekirdağ- Asayiş

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