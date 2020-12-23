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23 Ara 2020 - 13:16- Spor G: 23 Ara 2020 - 13:17

Trabzonspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek

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Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
# futbol, Galatasaray, Halil Umut Meler, Merkez Hakem Kurulu, süper lig, TFF, Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu, türkiye

23 Ara 2020 - 13:16 AA İstanbul- Spor

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