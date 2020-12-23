Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Ara 2020 - 16:19- Spor G: 23 Ara 2020 - 16:20

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
# 14. hafta, Demir Grup Sivasspor, futbol, Gençlerbirliği, süperlig, tedavi, yeni, koronavirüs, Kovid-19, süper lig

23 Ara 2020 - 16:19 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında mask
Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında
Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor mask
Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu mask
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı mask
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı mask
Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Son Dakika... Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu mask
Son Dakika... Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Mutasyon Alarmı! Bakan Koca Duyurdu: Tüm Yolcular İzolasyona alındı! mask
Mutasyon Alarmı! Bakan Koca Duyurdu: Tüm Yolcular İzolasyona alındı!
Bir köy daha karantinaya alındı! mask
Bir köy daha karantinaya alındı!
Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü mask
Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü

GALERİ

Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Sevgilisi Gizem Acar Kaç Yaşında? Gizem Acar Kimdir? mask
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın Sevgilisi Gizem Acar Kaç Yaşında? Gizem Acar Kimdir?
Çeyrek Altın Dibi Gördü! Çeyrek Altın Almak İsteyenler Kuyumcularda Büyük Şaşkınlık Yaşadı! mask
Çeyrek Altın Dibi Gördü! Çeyrek Altın Almak İsteyenler Kuyumcularda Büyük Şaşkınlık Yaşadı!
Türkiye AİHM Kararlarına Uymak Zorunda Mı? AİHM Kararları Bağlayıcı Mı? mask
Türkiye AİHM Kararlarına Uymak Zorunda Mı? AİHM Kararları Bağlayıcı Mı?
Kurretülayn Matur Eşine Resmen Aşk Destanı Yazdı: Semih Öztürk Öyle Bir Yanıt Verdi Ki Romantizm Tarihine Adını Yazdırdı! mask
Kurretülayn Matur Eşine Resmen Aşk Destanı Yazdı: Semih Öztürk Öyle Bir Yanıt Verdi Ki Romantizm Tarihine Adını Yazdırdı!
Ankara Keçiören’deki sevimli köpeklerin minder keyfi mask
Ankara Keçiören’deki sevimli köpeklerin minder keyfi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL