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25 Ara 2020 - 09:51- Asayiş G: 25 Ara 2020 - 09:52

Ankara Keçiören'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

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Keçiören'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Keçiören'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı operasyonda A.Ö, H.Ç, T.Ş. ve Ş.D'yi 10 gram uyuşturucu ile yakaladı.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Y.O. ve Ü.O. kardeşlerden temin ettiğinin belirlenmesinin ardından ekipler harekete geçti ve bu zanlıları gözaltına aldı.

Y.O. ile Ü.O'nun evinde yapılan aramalarda 24 gram eroin, 4,2 gram esrar maddesi bulundu. Bu kişilerin ise uyuşturucuyu M.O.K'den aldıkları tespit edildi. Polis, Keçiören'de M.O.K'yi üzerinde 30 gram eroinle yakaladı.

Zanlıların Altındağ'da "zula" olarak tabir ettikleri bir evde yapılan aramada, 523 gram eroin 9,5 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

# keçiören, operasyon, Uyuşturucu madde ticareti, ankara

25 Ara 2020 - 09:51 AA Ankara/ Keçiören- Asayiş

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